Os 5 tipos de câncer que mais matam no mundo e os principais sintomas

Já foram identificados mais de 200 tipos diferentes de câncer, com a doença podendo se desenvolver em qualquer órgão do corpo.

Eis, segundo um levantamento realizado pela CNN, os cinco tipos mais letais do planeta:

1. Câncer do pulmão

A OMS estima que 1,8 milhões de pessoas morreram em 2020 vítimas de câncer do pulmão. A causa mais comum desta doença é o tabagismo, estando por trás de aproximadamente 90% das mortes.

Sintomas:

– Tosse frequente;

– Dor no peito;

– Dificuldade para respirar;

– Respiração ofegante;

– Episódios repetidos de pneumonia ou bronquite;

– Rouquidão;

– Tosse com excesso de muco e catarro com sangue ou cor de ferrugem.arro! Especialistas dão dicas para deixar de fumar

2. câncer colorretal

O câncer colorretal afeta as porções intestinais baixas do sistema digestivo, cólon e reto. Segundo a OMS, em 2020, matou 935 mil indivíduos.

Sintomas:

– Diarreia ou prisão de ventre;

– Sensação não conseguir esvaziar totalmente o intestino;

– Presença de sangue nas fezes;

– Dores frequentes causadas por gases ou cãibras;

– Perda de peso sem motivo conhecido;

– Fadiga;

– Náuseas ou vômitos.

3. Câncer do fígado

A OMS informa que este tipo de câncer provocou 830 mil mortes em todo o mundo em 2020.

Sintomas

– Perda de peso inexplicável;

– Fadiga;

– Sensação de saciedade após uma pequena refeição;

– Falta de apetite;

– Dor abdominal persistente;

– Inchaço da área do estômago;

– Coloração amarela da pele e olhos (icterícia);

– Massa que pode ser sentida no fígado.

4. Câncer do estômago

Em 2020, 769 mil pessoas morreram em todo o mundo vítimas de câncer do estômago.

Sintomas:

– Falta de apetite;

– Perda de peso inexplicável;

– Dor abdominal;

– Desconforto no abdómen, geralmente acima do umbigo;

– Sensação de saciedade na parte superior do abdómen após ingerir uma pequena refeição;

– Azia ou indigestão;

– Doença;

– Vômito, com ou sem sangue;

– Edema ou acumulação de fluído no abdómen;

– Sangue nas fezes;

– Contagem baixa de glóbulos vermelhos (anemia).

5. Câncer de mama

Trata-se do tipo de tumor mais comum para mulheres em 154 dos 185 países, de acordo com um estudo de 2018 da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer da OMS.

Representa 15% de todos os tipos de câncer em mulheres, sendo que em 2020, ocorreram 685 mil mortes por câncer da mama.

Sintomas:

– Um novo caroço na mama ou axila (debaixo do braço);

– Aumento da espessura ou inchaço de parte da mama;

– Irritação ou flacidez da pele da mama;

– Vermelhidão ou descamação no mamilo ou na área da mama;

– Flacidez do mamilo ou dor nessa área;

– Secreção mamilar, exceto leite, até mesmo sangue;

– Qualquer mudança no tamanho ou formato da mama;

– Dor em qualquer parte da mama.