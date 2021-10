Porto Walter já está vacinando idosos acima de 70 anos com terceira dose

O município de Porto Walter começou a aplicar na última terça-feira, 28, a terceira dose da vacina contra a covid-19 no público de idosos acima de 70 anos utilizando o imunizante da Phizer.

As unidades básicas de saúde Beira Rio e Portelinha estarão abertas no horário das sete às onze da manhã e das 13 às 17 horas, para atender o público que ainda não tomou a primeira, segunda e a dose de reforço. ” O município de Porto Walter até a presente data, está com 10.481 doses da vacina contra a Covid-19. Dessas, 6.266 doses, são para primeira dose e 4.214 são para a segunda dose.Tivemos inicio a dose de reforço para os nossos idosos”.

Redação Juruá Online