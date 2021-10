Preço da gasolina no AC, tarifa de ônibus e mais: o que foi destaque nesta terça no ContilNet

Chegou o momento de ficar por dentro das notícias desta terça-feira, 19, no Contilnet.

Álcool Zero e Trânsito Seguro: em Rio Branco, fiscalização realiza mais de 400 abordagens no fim de semana

No último final de semana, mais precisamente entre os dias 15 e 17 de outubro, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), realizou 424 abordagens contabilizadas através das operações Álcool Zero e Trânsito Seguro. O objetivo destas ações é de reduzir os acidentes de trânsito que estão ocorrendo com certa frequência em vias da capital. Saiba mais.

Homem que matou namorado acreano no RJ foi preso em flagrante e não reagiu; polícia dá detalhes

Um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (18), pouco depois de matar, a facadas, o namorado, no Fonseca, em Niterói. Seu namorado é o acreano Jheison Duarte, de 32 anos, natural de Assis Brasil, interior do Estado. Leia na íntegra.

AC já aplicou primeira dose da vacina contra Covid-19 em 77% dos povos indígenas, diz MS

Segundo informações divulgadas pela plataforma Localiza SUS, do Ministério da Saúde, o Acre já possui 77% da população indígena imunizada com a primeira dose da vacina contra Covid-19. Saiba mais.

Agência Nacional do Petróleo diz que Acre tem a 2ª gasolina mais cara do país: R$ 7,30 o litro

O Acre é o vice-campeão nacional em relação aos estados que vendem a gasolina mais cara do país nos postos segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo). O Estado perde apenas para o Rio Grande do Sul, onde o litro de gasolina nos postos custa R$ 7,49, 19 centavos a mais que no Acre. Leia mais.

Prefeitura de Rio Branco publica decreto e tarifa de ônibus é reduzida a partir da próxima semana

Conforme anunciado na segunda-feira (18), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), publicou no Diário Oficial desta terça (19), o decreto que reduz a tarifa de ônibus na Capital. A partir da próxima semana, os rio-branquenses que atualmente pagam R$4, pagarão R$3,50. Leia na íntegra.

Crime da Motosserra: Aureliano Pascoal volta ao Tribunal do Júri por morte de ‘Baiano’

O ex-deputado estadual Aureliano Pascoal, coronel da Polícia Militar e comandante da corporação em 1996, época da morte do mecânico Agilson Firmino da Silva, o “Baiano”, executado numa longa sessão de tortura na qual teria sido utilizada uma motosserra para lhe decepar braços e pernas, vai enfrentar o banco de réus mais uma vez, como envolvido no crime. Veja mais.