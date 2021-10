Prefeitura de Rio Branco publica decreto e tarifa de ônibus é reduzida a partir da próxima semana

Conforme anunciado na segunda-feira (18), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), publicou no Diário Oficial desta terça (19), o decreto que reduz a tarifa de ônibus na Capital. A partir da próxima semana, os rio-branquenses que atualmente pagam R$ 4, pagarão R$ 3,50.

A redução é fruto de um subsídio de R$ 2,4 milhões pago pelo Município às empresas de ônibus e sindicato de motoristas com o objetivo de custear até 100% do valor da tarifa pública, correspondente às gratuidades e, segundo publicação, considera “a necessidade de garantir a manutenção da oferta de transporte coletivo em todas as regionais da cidade”.

Conforme decreto, o estudante continuará pagando o valor de R$ 1,00, sendo concedido um subsídio no valor de R$ 0,75 sobre cada passagem adquirida, o que corresponde a um percentual de redução de 43% sobre o valor da tarifa.

As tarifas estabelecidas entram em vigor cinco dias úteis após a sua publicação e duram enquanto o decreto estiver em vigor.