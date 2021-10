AC já aplicou primeira dose da vacina contra Covid-19 em 77% dos povos indígenas, diz MS

Segundo informações divulgadas pela plataforma Localiza SUS, do Ministério da Saúde, o Acre já possui 77% da população indígena imunizada com a primeira dose da vacina contra Covid-19.

Os números, extraídos da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e atualizados na última segunda-feira (18), mostram que foram aplicadas 13.607 doses do imunizante, sendo 10.545 com a primeira e 8.202 com a segunda ou dose única.

No Alto Rio Juruá, que engloba cidades como Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves e Porto Walter, o sistema apontou para um percentual de 71%.

Já no Alto Rio Purus, que compreende os municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, os números chegam a 88% de imunização com relação a primeira dose.

No ranking geral, as regiões acima figuram, respectivamente, na vigésima e vigésima quarta posição. Já o estado como um todo aparece na 17ª colocação, apresentando imunização de 77% e 60% na primeira e segunda dose, e ficando na frente apenas do Pará.