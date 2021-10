Álcool Zero e Trânsito Seguro: em Rio Branco, fiscalização realiza mais de 400 abordagens no fim de semana

No último final de semana, mais precisamente entre os dias 15 e 17 de outubro, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), realizou 424 abordagens contabilizadas através das operações Álcool Zero e Trânsito Seguro. O objetivo destas ações é de reduzir os acidentes de trânsito que estão ocorrendo com certa frequência em vias da capital.

Segundo informações divulgadas através do relatório da BPTRAN na última segunda-feira (18), foram notificados 28 motoristas por dirigir sob influência de álcool, 13 por estar sem carteira de habilitação e 89 que tinham outro tipo de irregularidade, mas que não impediam de seguir viagem.

Além disto, o levantamento também mostra que três pessoas foram presas em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, embasada no Artigo nº 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Para ser considerado um flagrante de embriaguez, é necessário que o teste do bafômetro aponte para um teor de álcool a partir de 0,34mg/L, além de sinais de embriaguez que o condutor venha a apresentar.

Também foram apreendidos oito veículos que estavam em desacordo com o próprio CTB, e posteriormente, levados ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).