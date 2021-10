Rio Branco está entre as 10 capitais com melhores oportunidades na Educação, diz estudo

A cidade de Rio Branco está entre as 10 capitais brasileiras com maiores notas no Índice de Oportunidades da Educação (Ioeb) 2021, divulgado nesta semana.

A pesquisa traça um retrato sobre as condições de desenvolvimento educacional das crianças e jovens, da Educação Infantil ao Ensino Médio em todos as unidades da federação.

Em 10ª posição, a capital atingiu nota 5 – maior do que a obtida no ano de 2019 (4.8). São Paulo assumiu o topo do ranking, com 5.6.

Na aviação dos Estados, o Acre apareceu em 18º lugar, com 4.6. A nota é superior à registrada em 2019, quando atingiu 4.5. Nesse segmento, São Paulo mais uma vez ficou em primeiro lugar, com 5.7.

Nenhuma cidade do Acre se destacou na lista de municípios publicada na nota técnica.

“O objetivo da criação e divulgação periódica deste índice é trazer um novo olhar para os ricos dados educacionais disponíveis no Brasil e para a educação básica. Dessa perspectiva, ele pode ser utilizado para acompanhar a evolução das oportunidades educacionais disponibilizadas em cada município, cada estado, Distrito Federal e Brasil. Também podermos identificar, na comparação entre os resultados de um mesmo ano, quais territórios estão sendo mais bem-sucedidos na promoção dessas oportunidades e quais precisam de atenção especial”, diz um trecho do documento.