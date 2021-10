Secretário de Desenvolvimento fala sobre construção de estrada ligando Cruzeiro do Sul à Pucallpa: “Vai trazer desenvolvimento”

O secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional, Luiz Felipe Aragão, que cumpre agenda no Juruá desde a última semana, participou de visitas estratégicas e da Audiência Pública sobre a estrada que liga Cruzeiro do Sul à Pucallpa, no Peru, neste sábado (2).

“Foi ótimo participar do debate, poder ouvir a população para tratar sobre um projeto que vai trazer desenvolvimento para o nosso Estado”, afirma o secretário.

Na Audiência Pública compareceram autoridades como o vice-governador Major Rocha (PSL), o Presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior (PP), o deputado estadual Roberto Duarte (MDB), que foi o autor do pedido de audiência, além de outros deputados estaduais e federais. O senador Márcio Bittar (MDB) compareceu através de videoconferência, além de prefeitos de municípios próximos e autoridades do Governo Peruano.

Na última sexta-feira (1) o secretário esteve com engenheiros e diretores técnicos de obras estruturantes e habitação, para visita da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur) no município. “Foi visitado os Loteamentos Cumaru, Vale do Buriti, Bairro Remanso em Cruzeiro do Sul com parte da equipe da Prefeitura e o secretário municipal de obras”, conta.