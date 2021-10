Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho realizada no Centro Universitário Uninorte faz alusão ao Outubro Rosa

O tema Outubro Rosa ganha espaço também na Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat) do Centro Universitário Uninorte, empresa acreana geradora de mais de muitos postos de trabalho, dos quais a maioria deles são ocupados por mulheres. Este assunto não poderia deixar de ser abordado, tratando-se de uma instituição com tanta representatividade feminina.

Segundo Elissandra Moura, gerente do Departamento de Recursos Humanos e idealizadora do evento, o diferencial desta edição está no fato de que além de tratar da saúde do trabalhador, que é inerente à semana, traz também a programação de atendimento à mulher em alusão ao Outubro Rosa, variando entre atividades e palestras de integração, direcionadas exclusivamente aos funcionários. A programação dispõe de atendimentos gratuitos de prevenção a doenças realizados pela Clínica Escola de Enfermagem, estes com extensão à comunidade.

Segundo a professora e enfermeira da Clínica Escola de Enfermagem, Abigail Gonçalves, não há limite de atendimentos para os testes rápidos e aferição de pressão e glicemia, que são realizados mediante a apresentação do Cartão SUS ou CPF e carteira de identidade. Para realizar o PCCU é necessário agendamento prévio através do telefone (68) 3302-7083.

Vale ressaltar que o Centro Universitário Uninorte já realizou mais de 100 mil atendimentos gratuitos e continua a realizar por meio de suas Clínicas Escolas de Enfermagem, Psicologia, Odontologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Ambulatórios de Atendimento. “É um trabalho social o qual nos orgulhamos de realizar. Esse é o jeito Uninorte de contribuir com a saúde e o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou Indira Kitamura, pró-reitora de Mercado da Uninorte.

Para mais informações sobre os atendimentos, acesse:

https://www.uninorteac.edu.br/servicos-comunidade