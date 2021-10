VÍDEO: No Pólo Elias Moreira, em Sena, incêndio atinge fiação e moradores ficam às escuras

No começo da noite deste domingo (24), um incêndio em vegetação foi registrado no Pólo Elias Moreira, em Sena Madureira. Até o presente momento ainda não se sabe de que forma o sinistro foi iniciado. O fato é que causou preocupação entre os moradores já que as chamas se espalhavam rapidamente e existem casas nas proximidades do local.

Integrantes do Corpo de Bombeiros foram acionados e conseguiram debelar as chamas, evitando a propagação das mesmas para as casas. Mesmo assim, o fogo atingiu a fiação e os moradores ficaram sem energia elétrica. “Foi um momento de muito medo porque o fogo estava se alastrando rapidamente. Graças a Deus, os Bombeiros conseguiram evitar o pior”, comentou um morador.

Apesar dos transtornos, ninguém ficou ferido.