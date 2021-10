Vítima de assassinato, cantor de brega-funk MC Pitbull da Firma tem caixão desenterrado e incendiado

Um cantor de brega-funk que foi assassinado no último domingo (24) em Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, teve o túmulo violado na segunda-feira (25). O caixão com o corpo de João Vitor da Silva Amorim, de 23 anos, conhecido como MC Pitbull da Firma, foi desenterrado e incendiado no Cemitério São José, no centro do município. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

MC Pitbull da Firma foi morto a tiros na madrugada de domingo (24), em Gaibu, praia do Cabo de Santo Agostinho. O caso está sendo apurado pela 14ª Delegacia de Polícia. Os motivos do crime não foram divulgados “para não comprometer os trabalhos”.

De acordo com informações repassadas pelo município, o ataque ao túmulo de MC Pitbull da Firma aconteceu por volta das 20h de segunda.

“Será instaurado inquérito policial para averiguar o caso, que é considerado um crime bárbaro e de violência gratuita”, afirmou a prefeitura, no comunicado.

Nesta terça (26), o cemitério teve que ser isolado e os sepultamentos foram suspensos temporariamente.

Leia mais em G1, clique AQUI!