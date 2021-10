Viúva do Mc Kevin, Deolane Bezerra, viraliza com foto sensual; veja as fotos

Na última quarta-feira (13), a viúva do cantor Mc Kevin, Deolane Bezerra, postou alguns stories informando ao seus seguidores que estava voltando para o Brasil. Para quem não sabe, a Dra. estava em viagem em Cancún aproveitando com alguns amigos, então, ela deixou alguns registros em seu perfil oficial do Instagram.

Deolane Bezerra é assunto para as mídias brasileiras, uma vez que ela gosta de gastar com coisas de luxos, adora sair e mostrar para os seus seguidores o seu dia-a-dia. Em sua última atualização do Instagram, Deolane publicou uma foto em que mostra o corpo em forma e seu biquíni de onça, o que chamou a atenção de seus seguidores.

