Wesley Safadão teve ajuda de amigo para tomar dose única de vacina e poder fazer shows nos EUA e México, diz MP

As investigações do Ministério Público do Ceará apontam que o cantor Wesley Safadão, a sua mulher, Thyane Dantas, e a produtora do cantor, Sabrina Tavares, tiveram ajuda de um amigo e ex-funcionário do artista para que ele tomasse a vacina contra a Covid-19 da Janssen e pudesse fazer shows nos Estados Unidos e México. A informação consta em despacho do órgão da última quinta-feira (30).