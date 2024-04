Brasileiro é encontrado morto dentro de poço em presídio na Bolívia; caso é investigado

O detento Edinardo Feitosa Ramos, de 29 anos, com nacionalidade brasileira, foi encontrado morto, na última terça-feira (23), após entrar em um poço no presídio Villa Busch, no interior de Cobija, na Bolívia.

Edinardo cumpria pena por homicídio e estava na companhia de outros detentos quando o caso aconteceu. Segundo informações, ele teria entrado no poço para tentar retirar um anel.

Após mergulhar, seus companheiros notaram sua demora em retornar e resolveram pular no poço a sua procura, encontrando-o já sem vida.

O corpo do Brasileiro foi levado para o necrotério do Hospital Universitário Roberto Galindo, onde passou por necropsia. Não foi encontrada nenhuma marca pelo corpo de Edinardo, descartando a princípio, sinais de agressões.

O afogamento teria acontecido por volta das 14h e somente no início da noite o corpo foi encaminhado ao necrotério do hospital universitário.

Familiares do detento estiveram no necrotério e em entrevista a jornais locais afirmaram que esperam uma resposta das autoridades sobre o caso. Não há informações se o corpo de Edinardo seria transladado para o lado brasileiro para sepultamento.