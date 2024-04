Suspeito de matar médico confessa e diz ter conhecido vítima em bar

O terceiro preso por suspeita de envolvimento na morte do médico Aurélio Tadeu de Abreu, de 48 anos, disse à polícia que conheceu a vítima em um bar e que teria sido o responsável por levar os outros dois suspeitos à casa da vítima, em São Bernardo do Campo. Leonardo dos Santos França, de 34 anos, foi detido na noite dessa terça-feira (23/4).

O corpo de Aurélio Tadeu foi encontrado caído no chão da própria casa na noite da última sexta-feira (19/4), com as mãos amarradas para trás e uma corda no pescoço. O caso é investigado como latrocínio. Os outros dois suspeitos foram presos no fim de semana.

Imagens de uma câmera de segurança instalada na rua da casa do médico mostram a movimentação de três pessoas entrando e saindo do local na noite do crime. Segundo a polícia, o médico teria sido agredido e dopado antes de ser morto.

De acordo com a delegada seccional de São Bernardo, Kelly Cristina Sachetto, apesar de o homem ter dito que conheceu o homem em um bar e que foi o responsável por levar os comparsas até o local, não é possível apontá-lo como mandante.

“No interrogatório ele alega isso, que conhecia a vítima. Ele conheceu num bar em São Bernardo do Campo, há aproximadamente 20 dias. Mas esse não é um crime de mando. São três autores autores de um crime de latrocínio. Mas ele confessou ter levado os outros dois autores para a casa da vítima”, afirma a delegada ao Metrópoles.

Os suspeitos

Presos

Além de Leonardo dos Santos França, também foram presos Diego Marques, de 29 anos, e Carolina Bival, de 30. De acordo com a equipe de investigação, eles são as três pessoas que aparecem nas imagens da câmera de segurança.

A faxineira Carolina Bival confessou, em interrogatório, ter participado do roubo, culpou os comparsas pelo homicídio e disse que o grupo levou rodas, micro-ondas e peça de picanha da casa da vítima.

Na gravação, é possível ver um carro preto parando em frente à casa às 20h28 e deixando uma mulher de rosa, que entra no imóvel. Pouco depois, às 20h45, a mesma mulher aparece acompanhada de Aurélio. Eles abrem o portão da garagem, o médico tira seu carro, os dois entram no veículo e saem do campo de visão. Eles retornam às 21h07.

Às 21h23, dois homens chegam a pé. É possível vê-los saindo da casa às 23h13, acompanhados da mulher de rosa.

Assista:

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.