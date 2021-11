A Fazenda 13: Rico ‘se transforma’ e cita Karol Conká

As delegações de tarefas de “A Fazenda 13” foram feitas na manhã desta quinta-feira (18) pelo mais novo fazendeiro, Rico Melquiades. Telespectadores e fãs do programa estavam esperando uma situação parecida como a primeira vez em que o influenciador estava com o poder, mas acabaram tendo uma decepção dessa vez e o entretenimento foi menor.

Porém, Rico não deixou de ser engraçado, o que amenizou o fato de não ter gerado nenhum barraco naquele momento. Antes de delegar a dupla que cuidaria da vaca, o fazendeiro fez um discurso introdutório, afirmando ser “uma nova mulher”, em referência a uma fala de Karol Conká no episódio 101, do pós Big Brother Brasil. Aline Mineiro e Marina Ferrari chegaram a comentar na área externa a mudança de Rico e afirmaram que o motivo poderia ser o afastamento das pessoas da casa.

“Vocês sabem que da última vez que eu fui fazendeiro, eu fui um pouco rude, mas agora eu sou uma nova mulher. Vamos agora sem confusão”, começou Rico antes de legar as funções da vaca e dos outros animas, plantas e lixo. O fazendeiro terminou de escolher todos os peões que irão trabalhar nesta semana sem intercorrências e ainda deixou Dayane Melo sem função.



Sendo assim, vamos a lista das delegações da semana: Mileide e Gui Araújo ficaram com a vaca e receberam a promessa de que irão receber a ajuda do fazendeiro. Aline cuidará do cavalo, Solange, que está na roça, cuidará das ovelhas, a vaca-de-chifres receberá os cuidados de Dynho Alves, os porcos ficaram com Bil, as aves com Sthefane Matos, Valentina será responsável pelas plantas e horta e por fim, Marina Ferrari, será a responsável pelo lixo.

Há um mês foi diferente

Há um mês atrás, quando o reality tinha apenas 15 dias desde a estreia, Rico foi para roça através da escolha do fazendeiro da semana, Gui Araújo. O influenciador não foi vetado e pode concorrer ao chapéu e escapar da roça se ganhasse a prova e foi o que aconteceu. Na manhã seguinte, o comediante causou nas escolhas das funções e já chegou metendo marra.

“Vamos agora para algumas informações bem importantes e simples. Primeiro: Eu sou o fazendeiro, então eu vou escolher as funções de todo mundo. Se não gostar, reclama para a direção. Segundo: Não sou babá de ninguém, então se não souber pede ajuda”, começou o fazendeiro, já chocando colegas e telespectadores que acompanhavam no momento.

Na época o peão criou climão com alguns participantes, a primeira foi Solange Gomes: “Vamos agora para uma pessoa que só come e dorme, e disse que vai meter a mão na minha cara. Então se ela tem força para meter a mão na minha cara, ela vai ter força para cuidar do cavalo”, provocou Rico que em seguida foi falar com a companheira de Sol na época, Tati Quebra Barraco.

“Outra que só come e dorme, a sua companheira Tati Quebra Barraco…”, disse Rico já recebendo o retruco da funkeira: “Pode por amor, já te avisei o que vai acontecer. Você ta confundindo porque você não é o dono da fazenda, amor”. “Não discute comigo. Aqui eu sou o dono da fazenda e vou colocar você nas ovelhas. Querem ganhar R$ 1,5 milhão fácil? Vai ter que soar e trabalhar. Não vai comer e dormir não”, disse o influenciador.

“Vocês sabem que da última vez que eu fui fazendeiro eu fui um pouco rude, mas eu sou uma nova mulher.” (Rico) #AFazendapic.twitter.com/NbEtVp0EPt — Central A Fazenda (@CentralReaIity) November 18, 2021