Ação conjunta das policias Civil e Militar pende 2 foragidos

O mês de novembro começou como fim de linha para dois celerados e procurados pela Justiça que agiam na região de Tarauacá e Jordão. No final da tarde da ultima segunda-feira (01), a Policia Civil, em ação conjunta com a Policia Militar, prendeu os homens de iniciais S. do N. S, e , J. de S. C, ambos foragido da justiça.

Os mandados de prisão em desfavor dos investigados datam de agosto de 2020 pelos crimes de trafico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O trabalho integrado das policias possibilitou identificar o paradeiro dos investigados e suas prisões.

De acordo com o delegado que coordenou as investigações, Valdinei Soares, após a prisão dos investigados, os agentes os conduziram à delegacia para procedimento de praxe e em seguida colocados à disposição da justiça. Ainda de acordo com delegado, os presos serão recambiados para a cidade de Tarauacá para serem ouvidos e em seguida levados ao presídio.

Fotos: cedidas