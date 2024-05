Ministério da Educação destaca formação de professores em Brasiléia através do programa Criança Alfabetizada

Brasiléia, município localizado no Acre, tem se destacado pela sua adesão ao programa “Criança Alfabetizada”, uma iniciativa do governo federal que visa promover a alfabetização de crianças em todo o país. Mais de 100 alfabetizadores, professores, gestores e coordenadores pedagógicos participaram de uma formação intensiva, mostrando o comprometimento da gestão com a educação das crianças.

O programa tem como articuladora municipal do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, Lara Mesquita, e o coordenador municipal de ensino, Jesus Bispo, que também é coordenador regional do programa.

A secretária de Educação de Brasiléia, Francisca Oliveira, comentou sobre a importância da participação do município no programa. “A adesão da prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, ao programa do governo federal é um compromisso da gestão em oferecer uma educação de qualidade para todas as nossas crianças. Esse é um passo essencial para garantir que nossos alunos tenham um futuro brilhante e promissor”, afirmou.

O Ministério da Educação (MEC) reconheceu o avanço do programa em Brasiléia com a formação proporcionada aos educadores, que é parte de uma estratégia maior para melhorar a qualidade do ensino e assegurar que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade certa.

A iniciativa “Criança Alfabetizada” tem como objetivo principal reduzir o índice de analfabetismo infantil no Brasil, garantindo que todas as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade desde os primeiros anos escolares.

A prefeita Fernanda Hassem enfatizou que este é apenas o começo de uma jornada de melhorias contínuas na educação de Brasiléia. “Estamos comprometidos em continuar investindo na formação de nossos educadores e na qualidade do ensino oferecido. Queremos que nossas crianças não apenas aprendam a ler e escrever, mas que se apaixonem pelo conhecimento e se tornem cidadãos preparados para o futuro”, pontuou.