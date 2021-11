Após N Lima dizer que sindicatos são atrelados ao PT, Sintesac exige desculpas: “Foi infeliz”

Na quinta-feira (11), o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N Lima (PSL) reclamou da greve dos médicos na Capital durante seu pronunciamento no parlamento mirim. N Lima não poupou críticas ao sindicato afirmando que o ato é político e que “os sindicatos estavam todos atrelados ao PT”.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre, Adailton Cruz, disse ao ContilNet que o comentário do parlamentar “foi infeliz”. Segundo Cruz, nenhum sindicato está atrelado ao Partido dos Trabalhadores ou qualquer outro partido político.

“O nosso SINTESAC, na nossa gestão, nunca foi atrelado a partido ou governo algum. A nossa função sempre foi defender os interesses e direitos dos trabalhadores, doa a quem doer”, destacou.

O sindicalista afirmou ainda que o presidente da Câmara deve se desculpar publicamente por sua fala. “A fala do presidente foi inoportuna, ele tem o dever de reconhecer o erro e publicamente se desculpa junto ao movimento sindical, essa seria a postura mais sensata”, finalizou.