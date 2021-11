Auxiliar de Henrique e Juliano é internado na UTI após levar choque

Um auxiliar técnico, membro da equipe de Henrique e Juliano, sofreu um acidente ao montar a estrutura do show da dupla em Águas Lindas, em Goiás, no último sábado (27). Felipe Augusto de Andrade, de 28 anos, levou um choque e precisou ser socorrido a unidade hospitalar mais próxima, no caso o complexo Bom Jesus.

Ao tomar ciência do acidente, Henrique e Juliano, que estavam em casa [no Tocantins], providenciaram um avião para o jovem ser transferido para o Instituto Ortopédico de Goiânia, na capital do estado. Atualmente, o profissional está internado na Unidade de Terapia Intensiva [UTI] do local. Em resposta à repercussão que o caso tomou, a assessoria dos sertanejos emitiu um comunicado. De acordo com o texto, o funcionário “Felipe está consciente e seu quadro é estável”.

Pelo que foi apurado, o acidente foi causado por um vazamento de energia no grid do palco. Ainda de acordo com a assessoria da dupla, Felipe Augusto usava todos os equipamentos de segurança necessários na hora que sofreu a descarga elétrica. Confira a nota enviada pela assessoria de Henrique e Juliano na íntegra:

“No último sábado, 27 o auxiliar técnico da dupla Henrique & Juliano, Felipe Augusto de Andrade, de 28 anos, sofreu uma descarga elétrica durante a montagem do cenário para o show de Águas Lindas/GO. O colaborador foi prontamente levado para o hospital Bom Jesus, e devidamente atendido por uma equipe médica que mais tarde sugeriu sua transferência para Goiânia. A dupla ainda estava em casa (no Tocantins) no momento do acidente e quando tomou conhecimento do ocorrido prontamente providenciou um AVIÃO UTI para transferi-lo com mais agilidade, conforto e segurança para o IOG na capital goiana. No momento do acidente Felipe estava com todos equipamentos de segurança exigidos por lei, contudo não sendo suficiente para evitar o incidente causado por vazamento de energia no grid do palco.