Câmera de ônibus grava assassinato durante briga por uso de máscara

O vídeo mostra o momento em que Renilson, vestindo camisa verde, briga com o homem sem máscara próximo à porta do ônibus da Real Alagoas, que fazia a linha Benedito Bentes/Ponta Verde.

No começo do vídeo é possível ver que Renilson tenta tirar o homem sem máscara do ônibus. Após tentar por duas vezes, o homem, que veste uma camisa de cor escura, consegue subir no ônibus de novo e esfaquear Renilson, que cai. A briga durou 24 segundos.