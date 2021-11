Carnaval de Salvador tem 90% de chances de não rolar. TVs são avisadas

Nos bastidores das emissoras de TV na Bahia, não se fala de outra coisa: o clima é de total incerteza com relação ao carnaval 2022. Fontes ouvidas pela coluna LeoDias chegam a afirmar que, se a decisão sobre a realização da festa mais importante do calendário baiano fosse tomada hoje, as chances de cancelamento seriam de 90%.

A indefinição é provocada pela pandemia da Covid-19. Os números da vacinação em Salvador são preocupantes. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde da capital baiana, o alerta é vermelho: por lá, mais de 70 mil pessoas com idade a partir dos 12 anos, que já estariam habilitadas para o recebimento da 1ª dose, ainda não compareceram aos postos para tomar a vacina. Outras 283 mil estão com o fechamento do esquema vacinal atrasado, e cerca de 156 mil ainda não foram tomar a dose de reforço. Um dos espaços mais tradicionais da folia baiana confirmou que estará fechado, mesmo se o carnaval tomar as ruas de Salvador no ano que vem. Responsável pelo Camarote Expresso 2222, Flora Gil declarou nesta quarta-feira, em entrevista ao Jornal Correio, da Bahia , que não pretende abrir o camarote por conta da Covid-19. A produtora afirma que a pandemia não acabou e vê risco nas aglomerações. “A aglomeração é um multiplicador do vírus, e o Carnaval é uma aglomeração extraordinária. Tenho receio de produzir uma festa tão grande com duração de uma semana e cooperar com a permanência, e até uma expansão, da pandemia”, explicou.