Casa de Nego do Borel está disponível para locação. Saiba para onde ele vai

Esta humilde coluna descobriu que Nego do Borel colocou sua mansão, localizada em um luxuoso condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, para locação. O imóvel está disponível para ser alugado juntamente com toda a mobília pela bagatela de R$ 20 mil mensais. O valor do condomínio é R$ 800.

A casa possui três pavimentos, sendo o primeiro composto por sala de jantar, sala de estar e cozinha. Já o segundo andar tem quatro quartos, e a residência ainda conta com cinco banheiros, piscina, área gourmet, e um sótão que foi feito de escritório.

Segundo a coluna apurou, Nego do Borel colocou sua mansão para locação pois não queria mais morar sozinho em um imóvel tão grande. O cantor então começou a buscar outro espaço menor para passar a chamar de lar doce lar.