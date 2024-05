Homem é preso por colocar fogo em residência com namorada dentro

Um homem foi preso em Ariquemes (RO), no início desta semana, por agredir a namorada e colocar fogo em uma residência com ela dentro. Vídeos mostram a residência em chamas e pessoas ajudando a retirar os bens do local antes deles serem consumidos pelo fogo.

O caso aconteceu no distrito de Bom Futuro. A população chamou a polícia e contou que o casal discutiu e o homem agrediu a namorada. Quando a equipe chegou ao local, a vítima já tinha sido socorrida e o suspeito tinha fugido.

O homem foi encontrado no mesmo dia e preso pela Polícia Militar. Ele já tinha um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Ariquemes.

A vítima contou para a polícia que não era a primeira vez que o namorado ameaçou incendiar a residência.