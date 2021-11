Chá de capim-santo: veja porque você deveria consumir diariamente essa bebida natural milagrosa

O capim-santo é uma planta de nome científico Cymbopogon citratus que possui diversos nomes populares, como capim-limão, capim-cidreira, capim-cheiroso, capim-cidrão, capim-cidró e outros. Utiliza-se o chá no tratamento de diversas doenças. Por isso, aqui no Casa e Agro, do Tecno Noticias, nesta quarta-feira, 24 de novembro, você vai descobrir todos os benefícios do chá de capim-santo.

O capim-santo é rico em propriedades antioxidantes, o que protege as células contra os efeitos dos radicais livres produzidos pelo corpo. Além disso, auxilia principalmente no processo de digestão e em tratamentos de dores estomacais, pois possui ação antiespasmódica. A melhor forma de obter esses benefícios é por meio do chá de capim-santo.

Benefícios do chá de capim-santo

O chá de capim-santo é uma planta rica em flavonoides, compostos fenólicos e terpenos: Componentes responsáveis pelo efeito antioxidante no organismo, o que torna-o anticancerígeno. Além disso, possui propriedades medicinais anti-inflamatórias e analgésicas. Aliviando as dores de cabeça, musculares e dores de barriga.

Como já dito, esse chá é um ótimo aliado da digestão, mas além disso, ele ainda contribui na regulagem da pressão arterial e do colesterol. Por isso, o capim-santo protege a saúde a coração e da circulação como um todo.

Como fazer chá de capim-santo

Preparar um chá de capim-santo é uma tarefa bem simples e rápida. Aprenda a fazer e aproveite todos os benefícios que essa planta fornece para a sua saúde. Recomenda-se que você faça o uso diário dessa bebida natural milagrosa.

1 copo de água;

3 colheres de chá de folha de capim-santo.

Para preparar, basta ferver a água e, em seguida, adicione as folhas de capim-santo. Deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Agora é só coar e pronto. Deve-se consumir o chá por três vezes ao dia, para que todos os seus benefícios sejam aproveitados.

Vale mencionar que você não deve ferver as folhas do capim-santo. Isso porque essa ação faz com que as propriedades dessa planta se percam. Além disso, é possível que você faça de uma vez só todo o chá a ser consumido no dia. Para isso utilize 500 ml de água e cerca de 20 folhas de capim-santo.

Por fim, é possível acrescentar gengibre nesse chá. Basta colocar 4 rodelas de gengibre sem a casca para ferver junto com a água. Depois acrescentar o capim-santo e deixar por infusão por 10 minutos. Coe e o seu chá de capim-santo estará pronto para ser consumido.