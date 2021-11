Chefe de organização criminosa em MS fugiu um dia antes de exame criminológico a mando da Justiça

Objetivamente, pelo que prevê a lei, “Tio Arantes” já tinha direito ao cumprimento de pena com permissão para sair do presídio e trabalhar. Em abril foi transferido do presídio de segurança máxima em Campo Grande para o Centro Penal Agroindustrial da Gameleira.

As circunstâncias da fuga são apuradas pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), como determinou a Justiça.

Contra

Contrário à progressão de regime, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS) recorreu e pediu a realização do exame criminológico, previsto em lei, como parte dos critérios “subjetivos” para avanço do preso à semiliberdade.

A Justiça, então, mandou fazer o exame, determinando que, enquanto esse trâmite durasse, “Tio Arantes” ficasse “intramuros”, ou seja, não poderia deixar a penitenciária.

Um exame inconclusivo foi feito, em agosto, e o MP-MS então pediu nova perícia, igualmente acatada.

Houve dificuldade para encontrar médicos psiquiatras que topassem fazer a análise, como consta dos autos de execução penal de José Cláudio Arantes. Dois médicos declinaram da escolha.

Quando o terceiro aceitou e a data foi marcada para este dia 25, o detento sumiu.

Vida pregressa

Essa foi a segunda vez que Tio Arantes escapou do regime semiaberto em pouco mais de cinco anos. Em 2016, quando cumpria pena no complexo penal da saída para Três Lagoas, ele tinha autorização para deixar a cadeia mas no dia 22 de abril, deixou o lugar e não voltou mais. Foi recapturado em 12 de maio.

Em novembro do mesmo ano, voltou para o regime mais brando e acabou sendo solto em janeiro de 2017. Menos de um ano depois, foi preso de novo.

Acabou condenado a 18 anos de prisão, que estava cumprindo até a fuga desta semana.

O juiz que fiscaliza o cumprimento de pena, Fernando Chemin Cury, decretou a prisão de Arantes, mandou a Agepen abrir investigação interna de facilitação de fuga e, também, determinou a abertura de inquérito no Dracco.

A promotora Jiskia Trentin já havia feito pedido de investigação à 5ª Delegacia de Polícia Civil, que mandou equipe ao presídio no dia da fuga.

Agora, segundo explicação obtida pelo g1, os procedimentos ficarão com o Dracco. Em entrevista ao portal, o juiz classificou esse episódio como vergonhoso, em razão das evidências de facilitação.