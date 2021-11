Cinema na Comunidade: Calegário celebra parceria com conselheiro tutelar e Instituto Bem-Estar

O Deputado Estadual Fagner Calegário iniciou uma parceria com o Conselheiro Tutelar Ary Oliveira e o Instituto Bem-Estar visando apoiar o 18° evento do projeto “Cinema na Comunidade” que ocorreu no bairro do Calafate, no ultimo sábado, 20.

“Cinema Na Comunidade” é um projeto idealizado pelo Conselheiro Tutelar Ary Oliveira, que visa a inclusão social e proporcionar um momento de lazer para as crianças e famílias onde Calegário, altruisticamente, fez questão de apoiar.

“Ações como essas são fundamentais para proporcionar momentos de felicidade e lazer para a família, e incluir socialmente na sociedade aqueles que ainda não estão. Fico imensamente feliz de fazer parte de um projeto tão bacana”, afirmou Calegário.

No último sábado, mais de cinquenta pessoas, entre crianças, adolescentes e famílias, participaram desse momento de lazer com filmes e apresentações culturais. A proposta é que não seja a última realização das atividades e que o projeto seja levado para outros bairros e até mesmo para o interior do estado.

Fotos: Assessoria