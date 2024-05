Muitos candidatos a vereador se filiaram ao PP porque o partido teria candidatura própria. E agora?

O Progressistas terá 22 candidatos a vereador na disputa das eleições na capital. Boa parte desses nomes são recém-filiados ao partido e só decidiram se filiar porque a Executiva Municipal havia prometido que o Progressistas teria candidatura própria em Rio Branco, no caso, o secretário Alysson Bestene. A informação foi revelada à coluna pela deputada federal Socorro Neri, que esteve à frente das articulações finais da lista. Agora, com a aliança entre PL e PP firmada, na qual Alysson será vice-prefeito na chapa de reeleição de Bocalom, os candidatos à vaga na Câmara de Rio Branco estão indignados, alegando que foram ‘enganados’ pelo partido.

É o caso da vereadora Elzinha Mendonça, conhecida por ser líder da Oposição ao prefeito na Câmara, agora terá que pedir votos para Bocalom após a aliança do PP com o PL. Ela deixou o PSB e se filiou ao Progressistas a convite de Socorro Neri.

“Vários candidatos se filiaram com a garantia de que o partido teria candidato próprio. Caso dramático da vereadora Elzinha Mendonça, que de forma corajosa tem feito a devida oposição aos desmandos do prefeito Bocalom, e agora, sem nenhuma transparência e cuidado com a sua possibilidade real de reeleição, o partido se junta ao Bocalom”, disse.

Neri ainda foi incisiva e questionou a quem interessa o ‘enfraquecimento’ do Progressistas.

“Pergunto: a quem interessa isso? Quais são os interesses envolvidos? Certamente não interessa ao fortalecimento do PP, à eleição de número expressivo de vereadores e de se colocar em condições de disputa em 2026”, questionou.

Em relação a Elzinha, a deputada disse que a vereadora vem sendo constrangida por outros parlamentares da base do prefeito Tião Bocalom.

“Minha solidariedade à vereadora Elzinha Mendonça que, por acreditar nos dirigentes do PP e do próprio então candidato a prefeito, está hoje sendo constrangida moral e psicologicamente pelos vereadores da base do prefeito”, concluiu.