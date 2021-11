PM fará segurança para garantir visitas no FOC e policiais penais preparam ato em frente ao presídio

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), anunciou nesta sexta-feira (26) que as visitas no Complexo Penitenciário de Rio Branco retornarão no próximo sábado (27), e domingo (28) após terem sido suspendidas na última semana. Segundo informações repassadas ao ContilNet, a Polícia Militar é quem fará a segurança no presídio, com isso, um grupo de policiais penais se organizou para estar na frente do presídio, juntamente com banca de advogados, para tentar sanar alguma irregularidade, já que boa parte dos policiais penais estão realizando o “plano de operação padrão”.

Desde a semana passada, policias penais deram início ao Plano de Operação Padrão, em resposta à não aprovação do Projeto de Lei Complementar(PLC) encaminhado à Assembleia Legislativa pelo governo do Estado. No plano, os agentes deixam de cumprir com o banco de horas, o que reduz o número do efetivo para resguardar a segurança interna, dos policiais e até dos próprios presos e por isso as visitas estavam suspensas.

“O objetivo é assessorar os policias que estarão de plantão. Nós continuamos reivindicando a Lei Orgânica, que a direção dos presídios sejam feitas por policias penais e o o soldão”, explicou um dos policiais.

Manifestações Manifestações pelo retorno de visitas ocorreram ontem em Rio Branco e hoje em Sena Madureira. Segundo nota do Iapen, apenas na Capital elas retornam e nos próximos dias será apresentado o devido planejamento para que as visitas aconteçam nas demais unidades do estado.

Retorno das visitas

Em nota, o Iapen destacou algumas orientações para as visitas

a) No sábado, 27, as visitas acontecerão nos pavilhões O e C, no período de 8h às 11h, e P e Posto Médico, no período de 13h às 16h. Já no domingo, 28, as visitas acontecerão nos pavilhões H e J, no período de 8h às 11h, e G e I, no período de 13h às 16h;

b) Apenas uma pessoa por preso poderá visitar;

c) O visitante somente poderá adentrar à unidade portando a carteira de visitante e documento oficial com foto. Outro tipo de protocolo não será autorizado;

d) Carteiras vencidas só serão aceitas caso estejam com até 30 dias de vencimento;

f) Não será permitido entrada com alimentação;

g) A utilização de máscaras será obrigatória;