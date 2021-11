“Deus fez coisas grandiosas”, diz acreano Weverton ao ganhar Libertadores com Palmeiras; vídeo

O acreano Weverton foi, sem dúvidas, um dos destaques na Libertadores com a vitória do palmeiras.

Quem ganhou a Libertadores 2021: Palmeiras é tricampeão e acreano Weverton é destaque

Ao SBT, ele falou, minutos após o jogo, e agradeceu a Deus.

“Louve a Deus. Ele fez coisas grandiosas por nós. Deus foi bom com a gente. Mesmo com as derrotas, Ele tem os ensinado e hoje, mesmo diante de tamanha dificuldade, Deus nos agraciou com essa conquista para que não tenhamos dúvida do quanto Ele é bom”.

