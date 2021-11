Do 10º lugar, Hamilton vence após duelo épico com Verstappen no GP de São Paulo

O desempenho astronômico de Lewis Hamilton na corrida classificatória do GP de São Paulo nada mais foi que uma prévia do que viria no domingo. Diante de uma torcida ensandecida no Autódromo de Interlagos, o britânico encarou um duelo de tirar o fôlego contra Max Verstappen na corrida neste domingo, e saiu vencedor após ameaçar o rival por 59 voltas – tendo largado em décimo e feito nove ultrapassagens só nas primeiras voltas. Valtteri Bottas completa o pódio, em terceiro.

Aos gritos de “Senna” da torcida brasileira nas arquibancadas, o heptacampeão desfilou após a bandeirada da ginasta Rebeca Andrade com a bandeira do Brasil nas mãos, emulando o gesto do tricampeão e seu ídolo na Fórmula 1. O triunfo foi o sexto do piloto na temporada 2021.

A Mercedes foi do céu ao inferno em todo o fim de semana: no sábado, viu Hamilton largar do fundo do grid na corrida classificatória por uma irregularidade técnica, mas o britânico foi de 20º a 5º na disputa de 24 voltas; no domingo, partindo da pole position, Valtteri Bottas foi ultrapassado na primeira curva por Verstappen e depois, superado por Sergio Pérez.

