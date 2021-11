Dose de reforço, covid entre alunos, greve de médicos e mais: veja o que foi destaque nesta terça

Chegou a hora de ficar mais informado com os destaques desta terça-feira, 16, no ContilNet.

AC deve iniciar nos próximos dias aplicação de dose de reforço em pessoas a partir dos 18 anos

O Acre deve iniciar nos próximos dias a aplicação de doses de reforço contra a covid-19 em pessoas a partir dos 18 anos e sem comorbidades, de acordo com determinação do Ministério da Saúde divulgada nesta terça-feira (16). Leia na íntegra.

Após surto de covid entre alunos de medicina no AC, Thor Dantas alerta: “O vírus ainda está entre nós”

O infectologista Thor Dantas, que também é professor de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), usou o seu perfil no Twitter, nesta terça-feira (16), para dar novos esclarecimentos sobre o fato envolvendo a contaminação em massa por coronavírus de alunos do curso que promoveram uma festa no último fim de semana. Veja mais.

Candidatos cobram convocação de efetivos na SEE e pasta diz que está providenciando contratação

Em denúncia anônima ao ContilNet, a fonte afirma que após o concurso efetivo da educação realizado em 2019 pelo Governo do Acre, a convocação dos candidatos efetivos não tem acontecido, e sim, o chamamento de candidatos que passaram em processos seletivos para o cargo provisório de professor. Saiba mais.

Mesmo com decisão judicial, médicos decidem manter greve em Rio Branco: “Ato legítimo”

Depois que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) entrou com uma ação declaratória de ilegalidade no Tribunal de Justiça do Estado (TJ-AC) na quinta-feira (11) pedindo o fim da greve dos médicos em Rio Branco, a categoria decidiu que a paralisação continua. Leia na íntegra.

Passagens aéreas estão mais caras em quase 35% no país, diz pesquisa

Dados do IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de outubro, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgados nesta terça-feira (16), informam que as passagens aéreas no país estão mais caras 34,35%. O aumento, causado pela inflação, refletiria o fim das fases mais restritivas da pandemia do novo coronavírus no Brasil, o que aumentou a procura por passagens. Saiba mais.