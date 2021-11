AC deve iniciar nos próximos dias aplicação de dose de reforço em pessoas a partir dos 18 anos

Do total de 1.015.363 vacinas recebidas do Governo Federal, o Acre já aplicou 974.146 doses, sendo que apenas 402.147 acreanos finalizam o processo de imunização.

“Estamos aguardando chegar a autorização. Assim que o Estado puder aplicar as doses de reforço com base nas novas recomendações, a gente inicia”, respondeu Mariano.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com a secretária de Saúde, Paula Mariano, para saber quando a medida será adotada no Estado.

O Acre deve iniciar nos próximos dias a aplicação de doses de reforço contra a covid-19 em pessoas a partir dos 18 anos e sem comorbidades, de acordo com determinação do Ministério da Saúde divulgada nesta terça-feira (16).

