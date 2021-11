Em grupo do Whatsapp, Major Rocha e Valdete Souza batem boca por conta da eleição da OAB

OAB

Realizada no último sábado (20), a eleição da OAB-AC deu a vitória ao advogado Rodrigo Aiache Cordeiro, que vai comandar a entidade pelo próximo triênio ao lado da vice-presidente, Socorro Rodrigues. A chapa da Aiache, “Muitas Vozes, Uma só OAB” concorria contra a de Erick Venâncio, “Uma Ordem Para Todos”, que disputava a reeleição. O placar foi de 802 a 690 votos.

A flor da pele

A eleição da OAB deste ano despertou o interesse de muita gente, e não foi diferente com a classe política, que acompanhou o pleito de perto. O interesse foi tanto que mexeu até com os brios de alguns.

Bate-boca

Um exemplo de que a eleição da OAB deixou alguns a flor da pele, foi uma briga protagonizada pelo vice-governador, Major Rocha (PSL), e a diretora da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Acre (Codisacre), Valdete Souza. A discussão ocorreu em um grupo de Whatsapp, e os dois só não trocaram elogios.

Início

Tudo começou porque um participante do grupo postou um vídeo com a legenda: “Rodrigo Aiache – novo presidente da OAB”, que teve como resposta do vice-governador vários emojis de palmas. Valdete viu e não gostou. “Ver você torcer pra o genro do Jorge Viana, eu morro e não vejo tudo”, disparou Souza.

Respondeu

Em resposta, Rocha disse que não torceu por ninguém. “Não torci ou torço por nenhum. Apenas parabenizei o novo presidente. Agora resta dizer que esse ao menos não está sendo investigado”, escreveu.

Papel

Um dos motivos da importância dada a eleição da OAB é o papel da entidade na advocacia e na sociedade. Além do poder político e do prestígio que dirigir a entidade trazem, a Constituição Federal estabelece que 20% das vagas dos TRFs (Tribunais Regionais Federais) e dos Tribunais de Justiça estaduais devem ser preenchidas por membros do Ministério Público e da advocacia, e cabe a OAB a responsabilidade de formular uma lista sêxtupla de candidatos, mas a decisão final cabe ao Poder Executivo.

Finalidades

A OAB é considerada a principal instituição de classe brasileira e, segundo seu Estatuto, estão entre suas finalidades a defesa da Constituição, do Estado democrático de direito e dos direitos humanos. A Constituição inclui a OAB entre os atores legitimados a propor ações diretas de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, pelas quais é possível questionar textos legais junto ao STF.

Fronteira

Mais um fórum de Segurança Pública foi realizado nesta segunda (22) em Brasileia, para discutir a segurança na fronteira. Participaram das discussões representantes da polícia peruana, boliviana e brasileira.

Bicho bravo

Nas redes sociais, o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) divulgou um vídeo em que aparece segurando o que parece ser uma iguana. De acordo com o parlamentar, ele retirou o bicho da pista para que não fosse atropelado. “Pense em um bicho bravo… ele chicoteia com o rabo. Tentou ainda esboçar reação de agressão, mas conseguimos devolvê-lo para a natureza tranquilo”, escreveu.

Do Juruá ao Alto Acre

Filha do Juruá e com base eleitoral forte por lá, a deputada federal Jéssica Sales (MDB), que é pré-candidata ao Senado, também está de olho em outras regiões. Sales destinou R$ 1,4 milhão em emenda impositiva e recurso extra para o município de Brasileia, no Alto Acre. Foram R$ 1,040.000,00 milhão para a aquisição de equipamentos agrícolas e mais R$ 417 mil para a revitalização do Parque Centenário de Brasiléia.