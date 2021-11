Em jogo animado, Ceará vence o Corinthians com gol nos últimos minutos

O Vozão abriu o placar logo com 5 minutos de bola rolando. Cássio errou na saída de bola, Lima roubou e ela ficou com Vina. O meia caprichou de fora da área e correu para o abraço.

A equipe corintiana pressionou e teve o controle do jogo até conseguir o gol de empate, aos 38 minutos do segundo tempo. Willian passou para Róger Guedes do lado esquerdo da área, o atacante fez o corte, trazendo para a perna direita e soltou a bomba para igualar o marcador.

No entanto, sem se assustar, o time da casa reagiu rapidamente e retomou a vantagem aos 41. Igor cruzou e Yony González subiu nas costas da marcação para fazer a alegria do torcedor cearense.

Com este triunfo, o Ceará vai a 8ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, agora com 49 pontos, enquanto o Corinthians segue em 4º, com 53.