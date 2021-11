ET? Apocalipse? O que é o barulho estranho no céu de Belém

Omistério continua no ar e até agora não se sabe exatamente a origem do barulho nos céus de Belém e região, durante a noite. O ruído se assemelha ao de uma turbina de avião, mas nenhuma aeronave é avistada durante o som. O fenômeno já foi relatado em outras ocasiões na região e toda vez que acontece fica entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Em Vigia, no nordeste paraense, algo semelhante foi registrado ano passado e, por lá, o “estrondo” ficou popularmente conhecido como o som das trombetas do apocalipse.

Aliás, são várias as teorias populares e suposições para tentar explicar o que está acontecendo. Algumas, inclusive, chegam a atribuir uma visita de extraterrestres na região – o que não seria a primeira vez, já que, em 1977, os moradores de Colares foram atacados por objetos voadores não identificados (Ovnis) que incidiam uma luz sobre as pessoas, deixando-as enfraquecidas. Um caso que ficou conhecido como “chupa-chupa” e resultou na maior investigação sobre o aparecimento de ufos (óvnis) feita pela Força Aérea Brasileira, denominada de Operação Prato.

Ontem (23), dezenas de moradores da capital paraense relataram ter ouvido o tal barulho. Na madrugada de hoje (24), novos relatos foram publicados nas redes sociais. Um internauta postou que o barulho ouvido na Sacramenta, na noite anterior, estava sendo ouvido em Icoaraci.

