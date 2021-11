Ex-participante do Masterchef Roger Fernandes morre aos 30 anos

O ex-participante do MasterChef Roger Fernandes morreu na quarta-feira (10), aos 30 anos. A família não informou a causa da morte. O produtor de eventos e cozinheiro integrou a quarta temporada do reality da Band, em 2017.

A irmã dele, Larissa Fernandes, fez um post de despedida no Instagram. “Obrigada, Rogério, pelo privilégio de ser sua irmã. Você não foi só irmão, foi minha metade e e eu sei que ainda vamos cantar aquela musiquinha juntos que só a gente sabe. Até breve, meu amor.”

Quem também lamentou a perda foi Natália Clementin, que também participou do reality gastronômico da Band. “Os bons morrem jovens. E o Roger era um cara do c*****, trilhando um caminho incrível com seu talento. Que Deus te receba aí em cima de braços abertos, que sua família seja confortada com a certeza que você era mto amado por todos nós. Um dia a gente se encontra, meu lindo. Vai em paz”.

Roger morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele aprendeu a cozinhar aos 12 anos de idade, quando sua mãe trabalhava fora e ele tinha de preparar seu próprio almoço antes de ir para a escola. O produtor de eventos cursou Direito e era descrito na época do programa como “bastante dedicado, perfeccionista e se frustra quando não atinge o resultado planejado em seus pratos”. Para ele, o MasterChef era uma chance de resgatar um sonho de cozinhar. Roger foi o 3ª eliminado da atração após apresentar uma sobremesa errada segundo os jurados Erick Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça.