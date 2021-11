Exposição Universo: exibição de obras em homenagem ao artista Victor Silveira acontece neste domingo

“Você já se reencontrou com algo que amou e perdeu? Quando você se esforça para não parecer e sabe que estar ali não é o mesmo ser. Que antigamente as coisas eram diferentes”, assim inicia uma das poesias escritas por Victor Silveira, conhecido como Victor Universo, que faleceu em 24 de novembro de 2020. Fotógrafo, escritor, desenhista e artista, o rapaz será homenageado pelos amigos e familiares na “Exposição Universo: Vida e obra de Victor Silveira”.

A exposição acontece neste domingo, 28, no Recanto Food&Beer, localizado na Estrada Dias Martins, 1061, das 16h às 19h30, com entrada gratuita durante toda a noite e obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação. Durante o evento, serão expostos desenhos, fotografias, poesias e dois livros publicados com contribuições de Victor Silveira.

De acordo com uma das organizadoras da exposição e amiga de Victor, Nathalia Gabrielle, a ideia surgiu da vontade dos amigos, dos pais e da irmã de o homenagear no dia do seu aniversário, mas decidiram organizar todas as obras dele primeiro com cuidado para realizar a homenagem após 1 ano do falecimento dele.

“O Victor e eu éramos amigos há mais ou menos 18 anos, então é muito gratificante poder, de alguma forma, ainda fazer parte desse momento tão especial junto de pessoas que o amavam e o admiravam assim como eu”, afirma Nathalia.

Além das obras expostas, há duas apresentações musicais confirmadas para a exposição: Dito Bruzugu e Renato Vital, às 17h e The Roxy Band, às 20h. “Todo mundo deveria conhecer um pouco de poesia, e o Victor fazia isso de forma verdadeira e com muito amor, tinha um pouco do universo nas palavras dele. Convido vocês a não perderem a chance de conhecer um pouco do Universo incrível que ele era!”, convida a amiga.

De acordo com o pai de Victor, Jefferson Nepomuceno, a exposição é apenas a “ponta do iceberg”, pois daqui há alguns meses, será dado início ao Instituto Victor Universo, voltado à inclusão social através da arte. “Sou suspeito de falar, mas o Victor era genial! A questão é que ele não é o único, falta oportunidades, princípios as regiões mais periféricas”, afirma.

Para a psicóloga Gizelda Silveira, mãe de Victor, o legado do filho é imensurável. “Ele produziu muito antes de falecer, escreveu muitas poesias enquanto esteve em São Paulo, fez muitos desenhos, criou um canal no YouTube e deixou muito conteúdo lá, além disso, ele também fez um projeto de vida para 2020 e 2021, deixou tudo registrado”, conta.

Gizelda conta emocionada que, por diversas vezes, o filho a definiu em poesias como uma mulher que “carrega Deus na mala” por ser missionária. “Ele carregava Deus nas palavras. O Victor ficou muito íntimo de Deus nos últimos tempos. Foi um verdadeiro guerreiro”, diz.

“Eu me sinto muito grata, coração cheio de gratidão por dezenas de pessoas poderem conhecer quem foi Victor Universo, ele tinha altas habilidades. É uma honra muito grande poder separar essas obras dele. Ele tinha amigos no Brasil inteiro e até pessoas que não o conheciam pessoalmente já me procuraram para falar sobre ele”, explica Gizelda.

“Conheci um Universo por vinte e um anos, o Victor Universo, meu filho, e convido todos aqueles que têm esperança no amor a conhecer um artista que expressou muito amor através de sua arte”, convida Jefferson.