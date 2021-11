Fã homenageia Deolane com tatuagem, erra detalhe e público não perdoa

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, ganhou um presente para lá de inusitado recentemente. Antes de sua festa de aniversário – que foi realizada na Mansão Ferrara, Zona Leste de São Paulo -, a influenciadora encontrou com uma fã, que lhe mostrou uma tatuagem em sua homenagem. No desenho, além do nome da advogada, era possível identificar uma balança, símbolo do direito, e um coração.

Identificada como Nathali Viviane, a fã de Deolane, suou bastante para encontrar a influenciadora. Na porta da casa da advogada, ela compartilhou uma registro. “Para alguns estou louca, para mim, é amor. Tatuado na pele o que já está no coração. Me nota”, escreveu ela no Instagram.

Mais tarde, próximo ao perímetro da festa, que rendeu polêmicas e até expulsão , Nathali finalmente conseguiu o cobiçado encontro. “Obrigada pela recepção, pelo carinho e humildade. Sou louca por você, pelo carinho e humildade que tem. Não conseguia me segurar, tremia e passava mal”, compartilhou ela em outra postagem na rede social.

Instagram Tatuagem faltando ‘a’ na abreviação de ‘dra’

Após o aniversário de Deolane Bezerra, Nathali relatou a partir de stories no Instagram que estava recebendo críticas por conta da tatuagem no braço. Muitas por conta da falta da letra “a” na abreviação de “doutora”. Sobre isso, ela demonstrou indiferença. “Tem muito comentário nas minhas fotos, alguns legais, outros pejorativos. Tem muita gente me chamando de louca, mas o corpo é meu. Quem pagou fui eu. Eu sei que está errado. Eu entreguei a imagem com ‘a’ para o tatuador, mas na hora de fazer eu não fiquei vendo e foi sem o ‘a’. Eu já falei com ele. Gente, tenham noção. O corpo é meu, se eu não ligo, porque vocês têm ligar? Pode atacar, não estou rebatendo”, relatou ela.

