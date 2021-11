Faustão reaparece na Globo para homenagem a Marília Mendonça

Fora do Domingão desde junho, Fausto Silva reapareceu na tela da Globo neste domingo (7/11), em uma homenagem a Marília Mendonça. O programa, agora comandado por Luciano Huck, exibiu trechos do Arquivo Confidencial, extinto quadro criado por Faustão, do qual Marília participou em 2018.

Na ocasião, ela falou sobre a morte do pai, o início da carreira e se emocionou com depoimentos de amigos e familiares. Huck exibiu os depoimentos de Maiara, Maraisa, Henrique e Juliano e fez questão de ressaltar a importância de Faustão. “Eu asfaltei a estrada do sábado, que graças a Deus Marcos Mion está lá, caminhando muito bem. A estrada de domingo foi construída, sedimentada pelo meu querido amigo Fausto Silva”, explicou Luciano. “O Fausto tocou esse palco que estou por 32 anos, como toquei o sábado por 21 anos. Dá muito trabalho fazer televisão bem feita, de alma e coração. Um dos quadros mais importantes da história do Domingão, sem a menor dúvida, é o Arquivo Confidencial, que era quando o artista de fato chegava ao Olimpo. E Marília teve esse momento”, completou. A web vibrou com o aparecimento do veterano na emissora. “Marília Mendonça conseguiu fazer com que a Globo exibisse o Faustão mais uma vez em um domingo”, comentou uma internauta. “Queria muito que Faustão tivesse apresentando esse domingão ao invés de Luciano… Sério, ele tinha uma admiração imensa pela Marília, era até legal de vê”, escreveu outra.