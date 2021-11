Filha de Zé do Caixão expõe negligência de médicos

A cineasta Liz Marins, filha do diretor José Mojica Marins, o Zé do Caixão, denunciou dois médicos da empresa Prevent Senior por negligência no atendimento prestado ao pai antes de morrer, aos 83 anos, em fevereiro de 2020.

De acordo com Liz, Mojica, que tinha a saúde fragilizada, foi retirado da Unidade Semi-Intensiva antes do recomendado, já que um médico da empresa alegou à família uma estabilidade em seu quadro.