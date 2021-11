Formato de aplicação do Enem pode sofrer mudanças a partir de 2024; entenda

O Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) deve passar por alterações no formato de aplicação das provas. As mudanças, se ocorrerem, deverão atender à lei do novo ensino médio. A recomendação foi enviada ao Conselho Nacional de Educação (CNE) no início dessa semana. O documento está em consulta pública e será votado no conselho em dezembro.

Conforme adiantou o jornal Estadão, se aprovadas as modificações, a partir de 2024, o Enem pode ter uma etapa de conhecimentos gerais e, outra, dividida em quatro áreas profissionais. Também pode haver mudança no tipo de questões, que podem passar a ser dissertativas e não apenas de múltipla escolha, como é feito atualmente.

O novo formato previsto para o Enem visa atender ao novo ensino médio, que será oferecido a partir de 2022, dando flexibilidade aos alunos na escolha de parte do currículo, de acordo com suas preferências e aspirações de trabalho. Assim, a nova prova terá de avaliar também essa nova formação.

Se as mudanças forem aprovadas, o Inep deve começar a elaborar o exame a partir dessas diretrizes. Para a ex-presidente do CNE, Maria Helena Guimarães de Castro, “o MEC precisa se preparar, contratar consultores, fazer investimento em dinheiro e técnico para ter um novo banco de itens (perguntas da prova)”.

Maria Helena ouviu secretarias, entidades, universidades e analisou um estudo de experiências internacionais feito pela consultoria Vozes da Educação com apoio do Itaú Educação e Trabalho. Conforme apuração, constatou-se que muitos dos países analisados têm uma prova geral e outra com escolha dos estudantes. A maioria tem questões discursivas e algumas orais, como na França e no Reino Unido. Já a China e Alemanha descentralizam a organização do exame, apesar de ele ser nacional.

Caso as mudanças no Enem sejam aprovadas, a segunda etapa deverá ser dividida em:

– Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), classificando alunos para cursos das Engenharias , Química, Computação, entre outros;

– Ciências Sociais Aplicadas, para cursos de Economia, Administração , Direito;

– Humanidades, Linguagens e Artes, para cursos de Filosofia, História, Pedagogia , entre outros;

– Ciências Biológicas e Saúde, para cursos de Medicina, Enfermagem , Meio Ambiente, entre outros.

*Com informações do Estadão