“Forte e reagindo bem”, diz irmã de Whendy Lima sobre estado de saúde do deputado que está na UTI

Dina Lima, irmã do deputado Whendy Lima – que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) -, usou o seu perfil no Facebook para publicar uma nota sobre o estado de saúde do político.

Whendy está internado desde a última terça-feira (23) na Unimed, em Rio Branco, após ser submetido a cirurgia bariátrica.

VEJA TAMBÉM: Sessão na Aleac é iniciada com oração por recuperação de Whendy Lima

A irmã do deputado desmentiu algumas informações compartilhadas em sites locais afirmando que Lima teria piorado e que a família estaria esperando por um milagre.

“Pedir oração não significa algo ruim, mas sim que que a cada dia meu irmão está melhorando e é por essas orações que ele vem melhorando a cada dia”, escreveu Dina.

“Meu irmão está bem, todos os dias ele vem melhorando, mesmo estando em uma UTI. Não acreditem nessas notícias e além disso usando o nome da família. Nós não estamos passando nada para as mídias, então, não acreditem”, continuou.

A filha de N Lima – vereador e pai de Whendy – disse também que os últimos exames apontam notícias boas.

“Meu irmão Whendy está bem. Todos os exames que estão sendo feitos, a cada dia, mostram só notícias boas. Pressão dele está estável, respiração dele está boa. Ele continua intubado, mas é para o bem do seu organismo. Whendy está sendo forte, reagindo bem. Essa é a notícia verdadeira”, finalizou.