Gladson Cameli agradece Degmar Kinpara e anuncia nova presidente do IMC

O governador Gladson Cameli (PP) anunciou na tarde desta quarta-feira (10) a pedagoga Joice Nobre como nova presidente do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre (IMC). Nobre assume a vaga deixada pela professora Degmar Kinpara, que anunciou na terça-feira (9) seu pedido de exoneração alegando que as sequelas do câncer que teve a impedem de prosseguir as atividades.

Gladson recebeu Joice, Degmar e o esposo, Minoru Kinpara, no Palácio Rio Branco nesta tarde e em seguida ao encontro, o governador publicou em suas redes sociais sobre a reunião e agradeceu Degmar por sua contribuição ao cargo que ocupou por dois meses. Apesar do pouco, Gladson diz que a gestora fez grandes contribuições: “A criação de duas importantes comissões, a de Validação e Acompanhamento e a de Temática Indígena”, exemplificou.

“Deixo aqui meus votos de saúde a Degmar e minha gratidão a ela e ao Minoru pela parceria”, disse o chefe do Executivo.