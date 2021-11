Hamilton elogia Medina e Ítalo, lembra título da F1 em Interlagos e quer Natal brasileiro

– Tenho um carinho muito grande pelo Brasil. É como se fosse meu lar, e eu queria inclusive voltar pro Natal, já fui convidado pra vir até. Tem partes lindas do país que eu preciso conhecer mas eu tenho que tirar um tempo pra isso! Quando eu parar de correr, com certeza vou fazer isso; no Rio de Janeiro, por exemplo. Quando a gente chega aqui e vê a história dos grandes pilotos do passado, sentimos que fazemos parte dessa história. É uma honra ser um dos únicos que têm a oportunidade de pilotar em Interlagos – comentou.

Em Interlagos, palco do GP de São Paulo neste fim de semana, Hamilton venceu em 2016 e 2018. A lembrança mais intensa, porém, foi de sua segunda corrida no circuito paulista, há 13 anos: quando ainda era piloto da McLaren, viu o rival local Felipe Massa faturar a prova, mas um “milagre” no fim da etapa lhe garantiu seu primeiro de sete títulos mundiais com apenas um ponto de vantagem sobre o brasileiro da Ferrari.

Ao recordar dos sentimentos que provou em 2008, o britânico destacou o peso de suas memórias de infância sobre o Brasil que ainda estava conhecendo na época e não poupou elogios ao comentar sobre sua experiência no país nas temporadas seguintes:

– Hoje na internet eu estava vendo um replay daquela corrida. Lembro da primeira vez que vim pro Brasil. Cresci jogando no computador e eu sempre escolhia o time do Brasil porque adorava a cor da seleção, era parecido com meu capacete e o do Ayrton. Até então eu nunca tive um contato mais pessoal com o país, mas lembro que quando cheguei aqui, fiquei muito emocionado. Todo ano que volto eu vejo o carinho dos fãs e entendo mais sobre a beleza desse país.

Hamilton nunca escondeu a paixão pelo Brasil; até 2020, corria com uma figura do Cristo Redentor na parte de trás do capacete – ele chegou a conhecer o Rio em 2013, com direito a passeio no ponto turístico, voltas de skate na Praia de Ipanema e visita na quadra da Grande Rio.