Irmão de Agüero dá notícias do jogador após arritmia cardíaca

O clube informou que Agüero reclamou de desconforto no peito durante a partida e, de acordo com o jornal espanhol Sport o argentino teria sofrido uma arritmia cardíaca, transtorno que afeta a frequência de batidas do coração.

“Para os que me perguntam muito como está o Sergio, ele está muito bem. Obrigado pelas mensagens”, postou o irmão do atacante.

Informações do jornal El País revelam que Agüero, de 33 anos, já havia se queixado das dores no peito há 10 dias e que o quadro de arritmia cardíaca pode estar relacionado com a Covid-19. Seria uma sequela da doença.

Agüero fazia o seu primeiro jogo como titular desde que foi contratado do Manchester City, o quinto pelo clube, e tentava ganhar ritmo para enfrentar o Dínamo de Kiev, pela Liga dos Campeões, na terça-feira (2/11), fora de casa. Vai ser desfalque no duelo decisivo.