Arraial paroquial: noitada patrocinada por escolas reúne mais de 200 prendas

O Arraial Paroquial em Sena Madureira, um evento tão aguardado e tradicional na região, brilhou em sua segunda noite, patrocinada pelas renomadas escolas Assis Vasconcelos e Raimundo Hermínio de Melo.

A festa foi marcada por uma verdadeira enxurrada de prendas, com cerca de 200 ofertas generosamente doadas pela comunidade escolar. Os brindes foram distribuídos de diversas maneiras, desde sorteios no famoso “aviãozinho”, passando por emocionantes bingos até leilões animados.

Entre os destaques da noite estavam os sorteios de um suculento pernil e um carneiro assados, que certamente deixaram muitos presentes com água na boca. Além disso, não faltaram deliciosos bolos e pudins, adicionando um sabor especial à noitada, que sem dúvida alguma figura entre as maiores do ano.

A presença marcante dos professores, coordenadores e gestores das duas escolas patrocinadoras ressaltou o compromisso e o envolvimento da comunidade educacional com o sucesso do evento, demonstrando uma união que vai além das salas de aula.

O Arraial Paroquial em Sena Madureira mais uma vez cumpre sua missão de celebrar as tradições locais, reunindo pessoas de todas as idades para uma noite de diversão, solidariedade e delícias culinárias. O evento prossegue até o dia 31 de maio, no pátio da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, sempre após a novena que inicia às 19 horas.