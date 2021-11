João Guilherme, após descobrir suposta traição de Jade Picon, admite que traiu Larissa Manoela: “Ela me perdoou”

Recentemente o Brasil parou com um escândalo envolvendo João Guilherme, Gui Araújo e Jade Picon. Além disso, a polêmica respingou até em Larissa Manoela.

Vamos te explicar tudo, durante uma conversa de Gui Araújo com Dynho e Sthe, ele falou de uma namorada “proibida”. No entanto, na ocasião, ele escreveu o nome de Jade Picon na perna do marido de MC Mirella. Isso, obviamente levou a web à loucura.

O motivo é bem simples, a irmã de Léo Picon, namorou com João Guilherme por três anos. Desse modo, muito se especulou sobre uma suposta traição por parte da loira. Contudo, os boatos foram ainda mais alimentados por Gui Araújo, que afirmou que sua relação com a jovem durava alguns meses. Além disso, alguns Instagrans de fofoca publicaram vídeos onde Jade e Araújo aparecem juntos, enquanto ela ainda namorava o filho de Leonardo.

Mas, em nenhum vídeo eles apareciam se beijando, ou em clima de romance. Nas publicações só mostram que eles estão juntos. Porém, o fato é que Gui é melhor amigo de Léo Picon, irmão de Jade. Entretanto, diante de todas as acusações e circunstâncias, João Guilherme ficou desolado com o suposto chifre que levou.

Sendo assim, em uma recente entrevista ao PodCats, de sua cunhada, Virginia, João Guilherme abriu o jogo e disse que não coloca a mão no fogo por ninguém. Todavia, conversou com Jade Picon que negou toda história, Além disso, Anitta, que namorou o peão de A Fazenda, afirmou que ele é um mentiroso patológico. Gabi Brandt, outra ex-dele, confirmou.

João Guilherme admite ter traído Larissa

Dessa maneira, o irmão de Zé Felipe afirmou que se for comprovado de fato que ele tem essa “doença”, ele conversará com Jade. Mas, até o momento não coloca a mão no fogo por ninguém.

Antes de assumir namoro com Jade Picon, João Guilherme namorou por algum tempo Larissa Manoela. No entanto, o romance não foi pra frente, na época, muito se especulou uma traição, porém nada confirmado até ontem.

Ainda no PodCats, João admitiu que realmente traiu a atual contratada da Globo, mas garante que hoje são amigos.

“Eu trai a Larissa Manoela quando eu tinha 14 anos. Aí aconteceu, mas a gente é amigo”, disse. “Pensei que era fic [fanfic]. Aí vocês terminaram por causa disso?”, quis saber Virginia. “Foi [por isso]”, disse ele que em seguida voltou atrás: “Não foi por causa disso eu acho, ela me perdoou até”, completou.