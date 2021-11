Lucas Lucco após assumir relação com Luan Santana surpreende com declaração

Lucas Lucco surpreendeu a todos no último sábado, 31 de outubro, ao revelar momentos tristes que passou. Durante sua participação no ‘É De Casa’, o cantor surpreendeu a todos ao declarar que enfrentou uma depressão enquanto estava gravando para Malhação, novela da Globo.

Contudo, de acordo com o cantor sertanejo, a depressão veio quando ele estava com muitos compromissos acumulados. Ou seja, Lucas Lucco tentava conciliar a atuação com a música ao mesmo tempo. “Em 2016, quando eu estava fazendo novela, estava tentando conciliar novelas e os shows”.

“Então, eu gravava de segunda à sexta, e nos fins de semana fazia os shows. Quando vi, percebi que estava fazendo 30 shows no mês Fui percebendo que essa correria toda, esses milhões de compromissos, estavam afogando meu amor pela música. E tive depressão, síndrome do pânico…”, declarou o artista.