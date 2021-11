Luísa Sonza é flagrada em momento suspeito com Pedro Sampaio

Luísa Sonza levantou uma suspeita ao surgir em um momento um tanto quanto curioso com Pedro Sampaio. Durante a festa de lançamento de seu mais novo single, a cantora recebeu o DJ e trocou carinhos com ele.

A cena foi filmada e mostra Sonza e Pedro bem próximos, abraçados, com direito até a rosto bem próximo. Teve quem apoiasse um possível romance entre os dois e defendesse nas redes sociais.

“Eles combinam muito“, afirmou um internauta. “Eu shippo ela com o Pedro”, reforçou outro. “Quase eles se beijam. Estou chocada“, comentou um terceiro. “Que química eles têm, nossa“, escreveu mais um.

Sonza, aliás, revelou recentemente a Matheus Mazzafera, no YouTube, como é sua relação com Pedro. “Meu amor, Pedrinho. Eu e o Pedro, a gente é muito amigo, é isso. Mas, boquinha macia, né? É isso. Mas o Pedro, esporadicamente, uma amizade colorida”, disparou.

Ainda no bate-papo, a cantora confessou que se envolveu com alguns famosos após o término. “Depois que você terminou agora, você já ficou com gente conhecida?“, questionou o youtuber. A artista, então, disparou: “Sim (risos), mas vocês não vão acertar nunca. Eu fico com gente aleatória“.